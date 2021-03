Serena Williams im Partnerlook mit Tochter Olympia

Passenderweise heißt die neue Weitzman-Kampagne „Footsteps to Follow“, auf Deutsch etwa „In jemandes Fußstapfen treten“. Ob ihre Tochter einmal Serena Williams‘ Nachfolge antreten wird? „Ich weiß nicht, ob ich hoffe, dass Olympia in meine Fußstapfen treten wird“, so die Tennis-Queen ganz offen. Denn: „Ich will, dass sie tut, was auch immer sie möchte und das das Beste für sie ist.“