Corona-Angst: Australien bleibt abgeschottet

Australien hält an seiner strikten Grenzpolitik weiterhin fest - und das zumindest noch bis zum 17. Juni, wie Gesundheitsminister Greg Hunt am Dienstag mitteilte. Gleich zu Beginn der Pandemie hatte sich Australien weitgehend von der Außenwelt abgeschottet und erlaubt Nicht-Australiern die Einreise nur in Ausnahmefällen - ein Erfolgsrezept, wie es scheint.