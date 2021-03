Staunen über Johaug: „Wie ein Duracell-Haserl“

Zwölfmal WM-Gold zählt Johaug, wobei sie in Oberstdorf um eine Position auf Rang vier der ewigen internationalen Bestenliste vorgerückt ist - in diesem Ranking ist Ex-Skispringer Thomas Morgenstern als Zehnter der Beste abseits des Langlaufs. Holt die Norwegerin in der Staffel am Donnerstag und in den 30 km mit Massenstart am Samstag zumindest je einmal Gold und Silber, würde sie an ihrem Landsmann Petter Northug vorbeiziehen. Spitzenreiterin Marit Björgen (NOR) hält bei 18 Gold.