Nur Sturm knackte zuletzt den Bullen-Code

Es ist angerichet. Sturm duelliert sich am Mittwoch (21.05) in der Klagenfurter Wörthersee-Arena mit Top-Favorit Salzburg um den Einzug ins Finale des ÖFB-Fußball-Cups. Wie man die Bullen bezwingt, hat just Sturm in den letzten fünf Jahren bewiesen. Da gelang es nämlich ausschließlich den Grazern, Salzburg des Öfteren einen Zacken aus der Krone zu hauen. Sechs Siege feierte Sturm gegen Salzburg seit 2016 - so viele wie kein anderer Klub in der Bundesliga.