Fußball-Blase platzt: Sind Chinas Klubs am Ende?

„Xinhua“ berichtete, dass die durchschnittliche Ausgabe bei einem CSL (China Super League) -Klub in der Saison 2018 um die 141 Millionen Euro lag. Der Großteil der Klub verbuchte Verluste. „Der Durchschnittslohn eines Spielers war 5,8-mal so groß, wie der eines Profis in der J-League (Japan) und 11,6-mal so viel, wie in der K League (Südkorea). Der Präsident des chinesischen Fußballverbandes sagte angesichts dieser Fakten: „Diese Zahlen sind alarmierend. Wann wachen wir auf?“