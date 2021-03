Totenkopf im Haus entdeckt

Was sich auf Dachböden verbirgt, ist oft kurios. Im alten Kinderwagen seiner verstorbenen Großmutter war ein Mann im Bezirk Eisenstadt auf viel Geld gestoßen. Die Oma hatte einst Banknoten als „Notgroschen“ versteckt – und offenbar vergessen. Gebündelt in großen Scheinen, machte die eiserne Reserve 70.000 Schilling aus, umgerechnet mehr als 5000 Euro. So bereitete die Oma ihrem Enkerl posthum eine riesige Freude im Zuge von Sanierungsarbeiten.