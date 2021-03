Scharfe Kritik an Österreich: „Mit Leben bezahlen“

In Österreich haben seit drei Wochen Schulen, Handel und körpernahe Dienstleister wieder geöffnet. Am Montag einigten sich Bundesregierung und Bundesländer darauf, dass die Schanigärten mit Beginn der Osterferien am 27. März unter strengen Regeln wie Corona-Tests und Abstandhalten ihre Pforten wieder öffnen dürfen. Kultureinrichtungen dürfen ab April wieder aufsperren. In Vorarlberg, wo die Inzidenzen landesweit am niedrigsten sind, soll es bereits ab dem 15. März Öffnungsschritte im Bereich Sport, Kultur und Gastronomie geben. Darüber hinaus wurde beschlossen, das Jugend- und Schulsport ab Mitte März wieder möglich sein soll.