Apotheken: Hohe Nachfrage an Gratis-Selbsttests

Hohe Nachfrage, aber nur vereinzelt Schlangen vor Apotheken

„Alle Altersgruppen holen sich Tests ab“, sagt die Linzer Apothekerin Lisa Rosenauer am Montag zur „Krone“, aber viele ältere Kunden hätten berichtet, dass sie lieber in die Teststraßen gehen würden. Trotzdem konnte man in Oberösterreich teils richtige Schlangen an vor Apotheken wartenden Menschen beobachten. Kärntens Apothekerkammer-Präsident Paul Hauser hofft, „die Leute nutzen die Tests und melden sich, wenn sie sich positiv getestet haben“. Laut seinem Tiroler Amtskollegen Matthias König hätten Kunden bereits seit Ankündigung der Gratis-Tests nachgefragt, er appelliert an jene, die sich noch keine Tests abgeholt haben, nicht sofort die Apotheken zu stürmen.