Bill Gates ist größter Ackerlandbesitzer der USA

Wozu braucht Gates all dieses Land?

Viele Landwirte in den USA pachten zumindest einen Teil des Landes, das sie bewirtschaften. Laut Bruce Sherrick, einem Professor für Agrarökonomie an der University of Illinois in Urbana-Champaign, sind etwa 60 Prozent des Ackerlandes für Reihenkulturen im Mittleren Westen der USA gepachtet. Zu den Landbesitzern können auch Investoren wie Gates gehören. „Ackerland hat eine bemerkenswert beständige Fähigkeit, sich gegen Inflation abzusichern“, so Sherrick. Parallel dazu neige es zu einer „negativen Korrelation“ mit anderen Investitionen. Wenn der Aktienmarkt sinkt, steigt die Rendite von Ackerland wahrscheinlich an.