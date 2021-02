Mord in Graz: Opfer vor Tat mit Taxi unterwegs

Doch was war passiert? Die Staatsanwaltschaft Graz wollte aus ermittlungstaktischen Gründen keine näheren Angaben machen. „Krone“-Recherchen nach könnte sich Folgendes zugetragen haben: Ein türkischer Taxilenker, der seine Freundin mit hatte, fuhr mit dem Opfer und einem Bekannten durch die Stadt. Schließlich ordneten der 19-Jährige und sein Bekannter dem Fahrer an, sie in die Wagner-Jauregg-Straße zu bringen und dort zu warten. Wenig später kehrten die beiden zurück, wobei der 19-Jährige stark blutete.