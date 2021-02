35 Kilo leichter: Schaf „Baarack“ geht es besser

Das Schaf wurde Anfang Februar im Südosten Australiens von Aherns Mitarbeitern verkümmert und unbeweglich entdeckt und in der Edgar‘s Mission in Obhut genommen. Das Fell habe das dort „Baarack“ getaufte Tier so sehr belastet, dass es die Augenlider nicht mehr schließen konnte. Durch festsitzende Grassamen und Dreck habe es sich ein Geschwür am Auge zugezogen. Der verfilzte Nachwuchs hatte sogar schon die Kennungsmarke des Tieres aus seinem Ohr gerissen.