Stadt gegen Land, Jung gegen Alt: Spaltpilz Corona

Das Klischee der infektiösen Heustadlpartys

Im politisch-ideologischen Hickhack gibt es auch in der Bevölkerung immer weniger Konsens für ein Miteinander gegen die Pandemie. Hinzu kommt, dass im ländlichen Raum die ÖVP in der letzten Wahl so stark war, dass sie allein regieren könnte. In den multikulturelleren Städten bekam sie nur etwa ein Viertel der Stimmen. Also lieben nationale Türkisanhänger das Bild von ansteckenden Ausländertreffs in Städten. Rotfreundlicheren Stadtbewohnern – und ebenso der SPÖ – passt das Klischee der infektiösen Heustadlpartys als Landsünde in den Kram.