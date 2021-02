LIVE ab 11 Uhr: Super-G der Damen im Ticker

Am Sonntag (11 Uhr) wird zum ersten Mal im Weltcup ein Super-G in Val di Fassa gefahren. Der Gewinn der kleinen Kristallkugel ist für Lara Gut-Behrami nur noch Formsache. Die Schweizerin liegt in der Super-G-Wertung 195 Punkte vor Suter und wird den Triumph voraussichtlich schon heute fixieren. Schließlich würde ihr schon ein 26. Platz in jedem Fall reichen. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie dabei.