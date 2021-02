Wien-Terror: Schweizer Islamisten unter Verdacht

Die Islamisten versammelten sich in den nächsten Tagen in verschiedenen Konstellationen an mehreren Orten in Wien, unter anderem in zwei einschlägigen Moscheen. Für die Fahrten wurde dabei laut NZZ immer das Auto der Schweizer benutzt. Kurz nach der Abreise der Kollegen aus Deutschland und der Schweiz fuhr Kujtim F. nach Bratislava, weil er Munition kaufen wollte. Für die Ermittler ist das ein weiterer Hinweis, dass das Treffen ein Schlüsselereignis für den Terroranschlag in Wien gewesen sein könnte.