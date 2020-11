Verhaftete Schweizer seit 2018 terrorverdächtig

Ein Mann, der im Sommer vom Bundesstrafgericht erstinstanzlich verurteilt worden ist, habe etwa durch seine frühe Reise nach Syrien hohes Ansehen in der Szene und animierte so andere, ebenfalls in den Dschihad zu reisen, sagte Noto der „Neuen Zürcher Zeitung“. In Winterthur gebe es „eine sehr junge Szene, die sich an einem Rückkehrer orientiert, der sich ein ganzes Jahr in Syrien aufgehalten hat. Die Polizei und die Jugendstaatsanwaltschaft schauen da aber sehr genau hin.“