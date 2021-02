Hinteregger: Schubs-Eklat nach Frankfurter Pleite

Werder Bremen hat am Freitagabend in der deutschen Bundesliga die Superserie von Adi Hütters Frankfurtern mit einem 2:1 beendet. Nachdem es bereits während des Spiels sehr hitzig zuging, kam es nach dem Match zum Eklat: ÖFB-Verteidiger Martin Hinteregger und Bremens Niklas Füllkrug gingen auf dem Weg in die Kabinen aufeinander los und wurden handgreiflich.