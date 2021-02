LIVE ab 20.30 Uhr: Werder Bremen gegen Frankfurt

„Jetzt sind wir die Gejagten“, hielt Sportvorstand Fredi Bobic nach dem 2:1-Erfolg gegen den FC Bayern fest. Es war der fünfte Sieg in Serie und der neunte Dreier aus den vergangenen zehn Partien - unter dem Strich steht nach 22 Spieltagen Rang vier in der Tabelle, der Vorsprung auf den Fünftplatzierten Bayer 04 Leverkusen wuchs damit auf fünf Zähler. „Die Tabellensituation ist verlockend. Es ist aber noch ein langer Weg“, schärft Bobic weiter die Sinne. Cheftrainer Adi Hütter zeigte sich ob des jüngsten Erfolges mehr als zufrieden: „Der Sieg ist sehr hoch einzuschätzen, es sind Bonuspunkte. Wir haben in den vergangenen elf Partien 29 von 33 Punkten geholt. Ich hoffe, dass wir weiterhin in diesem Flow bleiben. Der Sieg gibt Kraft, Power und Selbstvertrauen.“