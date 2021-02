Formel 1: Einnahmen um 717 Mio. Euro eingebrochen

Die Pandemie hat auch die Formel 1 hart getroffen. In der WM-Saison 2020 seien die Einnahmen um 877 Millionen Dollar (rund 717 Mio. Euro) eingebrochen, teilte Rechteinhaber Liberty Media am Freitag mit. Das Plus in einer Saison mit 17 Rennen, meist ohne Zuschauer und ohne Höhepunkte wie Monaco und Singapur, betrug 1,145 Milliarden Dollar (937 Mio. Euro) nach zuvor 2,022 Milliarden.