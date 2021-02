Salzburg-Abgang: Coronel wechselt den Bullen-Stall

Transfer-News vom Serienmeister: Salzburg hat Torhüter Carlos Coronel an den Schwesternklub New York Red Bulls abgegeben. Der 24-jährige Brasilianer wird per Leihvertrag bis Jahresende zum vom Salzburger Gerhard Struber trainierten Klub der Major League Soccer wechseln, wie der Bundesliga-Spitzenreiter am Freitag bekannt gab.