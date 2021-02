Angriff in Nahost: Biden kein „netter Onkel Joe“

„USA muss aus Position der Stärke agieren“

Das Pentagon schlug ein größeres Ziel vor, aber Präsident Biden habe sich in Absprache mit den Koalitionspartnern in der Region für eine weniger aggressive Option entschieden. „Hätten die USA nicht reagiert, hätten die Gegner das ausgenutzt“, meint Heinisch. An der strategischen Ausrichtung von Joe Bidens Nahostpolitik hin zu mehr Diplomatie habe das nichts geändert. Die Operation sende aber eine eindeutige Botschaft: „Präsident Biden wird handeln, um die Interessen und das Leben von US-Amerikanern und ihrer Verbündeten zu schützen“, so Pentagon-Sprecher Kirby. Für Experte Heinisch ist klar, dass „die USA immer aus einer Position der Stärke agieren müssen, da sie sonst niemand ernst nimmt.“