Victoria Swarovski geht bei Silbereisen an Bord!

Das Model wird zu Ostern in der ZDF-Serie „Das Traumschiff“ zu sehen sein. Sie spielt die Tanzlehrerin Mia, die in eine heiße Lovestory verwickelt wird. Gedreht wurde bereits im Herbst 2020 auf den Malediven. Ihre Fans brachte die Kristall-Prinzessin in dieser Zeit mit heißen Bikinifotos außer Atem, verriet aber nicht, was sie wirklich in der herrlichen Kulisse gemacht hat.