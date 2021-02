Königstransfer? Haaland-Geld steht Tuchel bereit

Ob Haaland zu Chelsea will? Gestern heizte sein Agent Mino Raiola die Wechselgerüchte an und sprach von 10 Klubs, die für ihn in Frage kämen. Vier davon seien in England. BVB-Sportdirektor Michael Zorc meinte dazu: „Dass Erling nach seiner Zeit beim BVB nicht zu jedem Klub wechseln wird, erschließt sich jedem. Ich komme da nicht mal auf zehn. Wir sind happy, dass wir Erling hier haben und planen weiter mit ihm!“