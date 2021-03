Ohne Angst zum Zahnarzt

Diese Menschen schieben so einen Termin oft mehrere Jahre vor sich her. Schmerzen, gesundheitliche Probleme, erschwerte Nahrungsaufnahme, Kariesschäden, kosmetischer Leidensdruck oder einfach der Wunsch, sich endlich der Furcht zu stellen, überzeugen sie dann manchmal doch, über einen Zahnarztbesuch (wichtig: bei einem Spezialisten für Angstpatienten!) nachzudenken. Mit ihnen werden dort die Möglichkeiten besprochen. „Eine Behandlung unter Lachgassedierung ist ein sicheres Verfahren im Angstmanagement“, so Dr. Prugmaier. „Bei manchen, die teilweise viele Jahre nicht beim Zahnarzt waren, ist der Behandlungsumfang aber zu groß. Bei anderen sitzt die Angst so tief, dass eine Sanierung bei Bewusstsein nicht möglich ist. Hier ist ein Eingriff unter Vollnarkose möglich und sinnvoll.“