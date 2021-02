Impfstoff-Flaute erregt die Gemüter in den Praxen

Im Moment bekommt Salzburg nicht so viel Impfstoff wie geplant. So können die Ärzte die Zahl der gelieferten Dosen des Covid-Serums teilweise an beiden Händen abzählen. Diese Lieferengpässe machen nicht nur die Planung in den Ordinationen schwierig, sondern auch die wartenden Risikopatienten recht ungehalten.