Jesse Marsch trotz Pleite „sehr, sehr zufrieden“

Jesse Marsch (Salzburg-Trainer): „Ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Leistung. Wir waren gut gegen einen so erfahrenen Gegner. Es ist schade, dass wir dieses Spiel verloren haben. Wenn wir in beiden Spielen so spielen, haben wir eine viel größere Chance, die Phase zu schaffen. Es kann sein, dass Gerard Moreno in beiden Spielen den Unterschied gemacht hat. Wenn wir in den ersten 15 Minuten ein bisschen schärfer sind vor dem Tor, können wir mehr Tore erzielen. Auch wenn wir in der Pause 1:0 vorne gewesen wären, hätte der Gegner mehr Druck gehabt. Wir waren nicht so gut in der zweiten Hälfte mit dem Anlaufen und mit den Ballgewinnen. Aber für mich war es ein gutes Spiel. Wir müssen dieses Spiel mitnehmen und lernen. Es ist eine große Enttäuschung für mich persönlich und für uns als Verein und Mannschaft.“