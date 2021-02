Salzburg verpasst Aufstiegswunder in Villarreal

Bei bisher acht Sechzehntelfinal-Teilnahmen in der Europa League haben die Salzburger dreimal den Aufstieg geschafft. Im Vorjahr scheiterte der Serienmeister ebenfalls als Umsteiger aus der Champions League an Eintracht Frankfurt. Gegen Villarreal war bereits 2015 in dieser Phase Endstation gewesen. Österreichs Teams sind nach dem klaren Aus des WAC am Vortag gegen Tottenham im Europacup damit nicht mehr vertreten.