„Oberösterreich ist für die Öffnung bereit“

Gesundheitsversorgung stabil

Laut Achleitner sei die Gesundheitsversorgung stabil. Noch im März sollen alle Über-80-Jährigen in OÖ geimpft sein - auf diese Gruppe fielen bisher 50% aller Corona-Todesfälle. Aktuell liegen 97 Corona-Patienten in heimischen Spitälern, 14 auf der Intensivstation. Am 1. März berät die Regierung erneut über Öffnungsschritte. Dann wird sich zeigen, ob das Bier beim Wirten oder gar ein Osterurlaub Wirklichkeit werden.