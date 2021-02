Grazer Stern im Weltall leuchtet seit 50 Jahren

Richtig Fahrt nahm die Entwicklung von Graz zur Weltraumstadt im Jahr der ersten Mondlandung auf: 1969 kam mit Willibald Riedler ein neuer Mann an das neu gegründete Institut für Nachrichtentechnik und Wellenausbreitung der Technischen Hochschule. „Er war ein junger, dynamischer Forscher, der viele in Graz bereits vorhandene Kräfte gebündelt hat“, weiß Wolfgang Baumjohann, seit 2004 Leiter des Instituts für Weltraumforschung in Graz und in dieser Funktion Nachfolger von Riedler.