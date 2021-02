Experte: Tests schützen nicht vor dritter Welle

Hohe Lautstärke führt zu mehr Aerosolen

„Es bleibt also ein erhebliches Risiko - nur wenige Superspreader-Events können dabei viel ausmachen”, so Wagner. In Hinsicht auf mögliche Gastro-Öffnungen erinnerte er auch an die Verbreitung des Virus mittels Aerosolen. In Restaurants gebe es meist eine erhöhte Lautstärke, wodurch man auch lauter sprechen müsste und dadurch mehr Aerosole abgebe - das wiederum kann vermehrt zu Ansteckungen führen.