Experten vage: Was uns die Corona-Zahlen sagen

Unsichere Prognosen

Drei Richtungen, in die es gehen könnte: Die Steigerung ist vorübergehend, das könnte das Mehr an Testungen gewesen sein. „Oder es steigt kurz an und sinkt dann“, so Simulationsforscher Niki Popper. Dann hätte man mit den Testungen gut die Dunkelziffer herausgeholt, die könnte nicht mehr zur Pandemie beitragen. Die böse Version: Die Neuinfektionen steigen einfach immer weiter.