Schulen werden immer häufiger zu Infektionsherden!

Laut Angaben der Bildungsdirektion musste mit einer Volksschule in Wiener Neustadt, die „Krone“ berichtete, vorerst zwar nur ein Bildungshaus ganz auf Distance-Learning umgestellt werden. Steigt das Infektionsgeschehen in den Bildungshäusern aber weiter so rasant an, sind die nächsten Schließungen aber wohl nur eine Frage der Zeit.