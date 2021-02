Frust und Verzweiflung bei Wirten und Hoteliers

Kathrin Sevecke, Präsidentin der Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, berichtete von einer massiven Zunahme an psychischen Belastungen in allen Altersgruppen im Zuge der Corona-Pandemie. Als Beispiele nannte sie Angst- und Essstörungen. „Die Lebensqualität der Kinder sinkt", so ihre Expertise.