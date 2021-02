Corona-Ampel blinkt im Osten jetzt schon dunkelrot

Bereits letzte Woche wurde Wien wieder auf Rot geschaltet - und auch diese Woche schaut es in Sachen Corona-Ampel schon wieder ziemlich düster aus. Laut dem Arbeitsdokument der zuständigen Kommission, die am Donnerstag tagt, gibt es speziell für den von der britischen Variante besonders betroffenen Osten schlechte Nachrichten. Sowohl in Wien als auch in Niederösterreich und im Burgenland ist man von einer Orange-Färbung nunmehr weit entfernt - die Ampel blinkt fast schon dunkelrot. Und auch Oberösterreich, das letzte Woche noch orange war, wurde wieder rot eingestuft. Dafür ist Vorarlberg erstmals seit Monaten wieder orange.