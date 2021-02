Corona-Ampel: Wien wieder rot, nur OÖ orange

Die reine Fall-Inzidenz in den beiden westlichsten Bundesländern lag am Ende des Beobachtungszeitraums bei 70 bzw. 77,2. Oberösterreich weist 85,6 auf. Den höchsten Wert hat man in Kärnten vermerkt (138,1). Den höchsten Anstieg hatten in der vergangenen Woche Wien (14 Prozent) und das Burgenland (13 Prozent). Mit minus 18 Prozent der größte Rückgang wird für Salzburg ausgewiesen. Österreichweit wurde ein Anstieg von zwei Prozent vermerkt.