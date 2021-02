Südafrika-Mutation hat nun Vorarlberg erreicht

Wo die Ansteckung erfolgte, sei nicht nachvollziehbar, erklärte der Landessanitätsdirektor gegenüber der APA. Da der Mann Grenzgänger sei und es bislang noch keinen Fall der südafrikanischen Variante in Vorarlberg gegeben habe, liege die Vermutung nahe, dass die Ansteckung in der Schweiz erfolgt sein könnte. In der Folge habe der Vorarlberger wohl seine Frau angesteckt.