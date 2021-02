Leitgeb steht vor Sturm-Comeback

„Aber wegen der Pandemie nur am Laptop, nicht vor Ort“, sagt Leitgeb zum Freundschaftsdienst. Ab Sommer soll „Leiti“ dann in offizieller Mission für seinen Stammklub als Scout unterwegs sein. „Sturm hat mich im Herbst überrascht, Christian Ilzer hat einen super Job gemacht. Wichtig ist, dass man in der Meistergruppe dabei ist“, meint Leitgeb, der das Duell seiner Ex-Klubs Sonntag im Stadion verfolgen wird.