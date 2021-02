Ein ganzes Land im Zeichen der rot-goldenen Tulpen

100 Jahre Burgenland: Im Jubiläumsjahr gibt es abseites der offiziellen Feierlichkeiten eine ganze Reihe von Aktivitäten. So sollen schon in wenigen Wochen in allen Bezirken des Landes, vor dem Landhaus in Eisenstadt und dem Rathaus in Wien Tausende rote und gelbe Tulpen erblühen. Die Beete wurden bereits angelegt.