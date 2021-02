Blitz-Coup bei Juwelier: Die Beute der drei Täter

Nur 30 Sekunden dürfte der Coup am Neuen Markt in der City gedauert haben: Die Täter waren am Vormittag, mit Mund-Nasen-Schutz maskiert, in das Geschäft gekommen, hatten zwei Angestellte bedroht und mehrere Schmuckstücke an sich gerafft, ehe sie in Richtung Kupferschmiedgasse flohen und offenbar auf der Kärntner Straße in der Menge untertauchten.