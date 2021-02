Neue Therapien für mehr Lebensqualität

Auch wenn Forschung und Entwicklung in den vergangenen Jahren große Fortschritte gemacht haben, gibt es für die meisten Muskelerkrankungen noch keine Heilung, aber wirksame Therapien. Für die zweithäufigste, der Spinalen Muskelatrophie (SMA) steht seit 2020 eine bahnbrechende Gentherapie für die Behandlung für Babys und Kleinkindern auch in Österreich zur Verfügung. Derzeit werden sechs Kinder damit behandelt. In Zukunft wird sich diese Zahl noch erhöhen. SMA gehört zu den seltenen, genetisch bedingten neuromuskulären Erkrankungen. Unbehandelt sterben die Kinder meist vor ihrem 2. Lebensjahr, da ihnen die Basis für jegliche Muskelbewegung fehlt und sie bald nicht mehr selbst schlucken oder atmen können. „In Österreich ist es in der Regel schwierig, für Erwachsene eine Kostenübernahme für diese Therapie zu erreichen, obwohl sich auch hier positive Effekte zeigen“, betont Prof. Dr. Wolfgang Löscher, Leiter der Neuromuskulären Arbeitsgruppe der Univ.-Klinik für Neurologie an der Medizinischen Universität Innsbruck. Laut Löscher ist die Zulassung weiterer neuer Behandlungen für erwachsene Patienten in den nächsten Jahren zu erwarten.