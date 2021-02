Kramer nach „Test-Story“: „Eine wird durchkommen“

Zweite, Erste, Dritte. Sara Marita Kramer stellte gleich am ersten Trainingstag auf der Normalschanze in Oberstdorf ihre exzellente Form unter Beweis. Auch in der gestrigen Quali wusste die Salzburgerin als Zweite zu überzeugen. Die 19-Jährige scheint das Theater um den falsch-positiven Test und die 15-Stunden-Autofahrt aus dem rumänischen Rasnov bestens weggesteckt zu haben und zählt heute zum engen Favoritenkreis im ersten Bewerb der Skisprung-Damen. „Sie ist der Jetzt-erst-recht-Typ“, erklärte Trainer Harald Rodlauer. „Ein Siegertyp, der das recht gut verarbeiten kann. Es zählt nur die WM.“ "Eine wird durchkommen", sagt sie.