Rumänische Diebe flogen bei Routinekontrolle auf

Das Landeskriminalamt Kärnten - Diebstahlsgruppe - konnte nun den beiden Männern den gewerbsmäßigen Diebstahl von Spirituosen und Parfums in 14 Fällen in drei Bundesländern (Steiermark, Salzburg und Kärnten), zwischen dem 15. und 22. Feber 2021, nachweisen. Die Diebstähle wurden in Lebensmittelmärkten und Drogerien begangen. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Beide Männer wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.