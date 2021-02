Biden will Chip-Mangel per Dekret bekämpfen

Ziel sei es, einen Teil der Produktion in die Vereinigten Staaten zu verlagern und mit Ländern in Asien und Lateinamerika zusammenzuarbeiten, wenn solche Produkte nicht im eigenen Land hergestellt werden könnten. Auch eine Importbegrenzung für bestimmte Grundstoffe werde erwogen sowie ein Ausbau der Produktion in den USA.