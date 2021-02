Beißen war gestern: Luis Suarez zwickt (!) Rüdiger

Die 79. Spielminute beim Spiel Atletico - Chelsea: Die TV-Kameras fangen ein hitziges und auch Körperkontakt-beladenes Verbal-Gefecht zwischen Atleitco-Angreifer Suarez und Chelsea-Verteidiger Rüdiger ein. Erst in der Zeitlupe wird ersichtlich, was den Chelsea-Legionäre aus Deutschland so auf die Palme gebracht hat: Nach einem Laufduell der beiden wollte Suarez den Ball über die Toroutlinie begleiten, um so einen Corner für seine Mannschaft zu erwirken. Nachdem der Ball über die Linie gerollt und der Zweikampf intensiver geworden war, zwickte Suarez Rüdiger in den Oberschenkel. Eine neue Methode, um Gegenspieler auf die Palme zu bringen?