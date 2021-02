Italiens Mafia bereichert sich an Corona-Pandemie

Mafia hilft Familien schneller als der Staat

Mafiöse Organisationen würden Familien in Not Hilfe und Dienstleistungen anbieten, um somit soziale Zustimmung zu gewinnen. Die Mafia sei in der Lage, schneller und effizienter als der Staat Familien in Not beizustehen und sich somit deren Unterstützung und Dienste zu sichern. Mehr denn je müsse der italienische Staat in dieser beispiellosen Situation wachsam sein, heißt es im Bericht.