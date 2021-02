Opposition wirft Regierung „Planlosigkeit“ vor

Kurz lobte frühe Öffnungen

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wies in seiner Rede auf geleistete finanzielle Hilfen hin, man helfe „stärker als andere Staaten in Europa“. Zudem habe die türkis-grüne Regierung die Mietpreiserhöhung ausgesetzt, wie es zuvor die SPÖ gefordert hatte. Man habe sechs Milliarden Euro in die Kurzarbeit investiert und so über eine Million in Beschäftigung halten können. Als Erfolg verbuchte Kurz auch, dass Österreich Schulen und Geschäfte früher geöffnet habe als etwa Deutschland. So kehre man zur Normalität zurück, begleitet von einer intensiven Teststrategie.