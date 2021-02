Aktion 40.000: SPÖ fordert Jobs in Gemeinden

Die SPÖ trauert noch immer ihrer von Türkis-Blau abgeschafften Aktion 20.000 nach. Dabei bekamen ältere Langzeitarbeitslose Jobs in öffentlichen Einrichtungen und gemeinnützigen Vereinen. Jetzt soll das Programm neu belebt werden - für 40.000 Personen. Und das in den Gemeinden. Denn die Corona-Pandemie verstärke die Probleme jener, die es schon bisher schwer haben auf dem Arbeitsmarkt, so die SPÖ. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im vergangenen Jahr um mehr als 43 Prozent gestiegen.