Schritt für Schritt voran in die neue Normalität

Briten öffnen Pubs

In Großbritannien beginnt der „Weg in die Freiheit“ mit der Öffnung der Schulen am 8. März, ab 29. März dürfen sich bis zu sechs Personen oder zwei Haushalte im Freien treffen, auch Sport im Freien ist dann wieder erlaubt. Am 12. April öffnen Geschäfte, Museen und Bibliotheken sowie Pubs und Restaurants im Freien. Kinobesuche, Hotelübernachtungen und internationale Reisen sind ab 17. Mai erlaubt. Weitgehende Normalität soll nicht vor Ende Juni herrschen.