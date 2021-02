Damen-Quartett für Normalschanze fixiert

Das österreichische Aufgebot für das WM-Skispringen der Frauen von der Normalschanze am Donnerstag in Oberstdorf wird von Marita Kramer, Daniela Iraschko Stolz, Eva Pinkelnig und Sophie Sorschag gebildet. Nicht zum Zug kommt Chiara Hölzl. Kramer machte am Dienstag beim Training vom ÖSV-Quintett den besten Eindruck. Sie war im zweiten dreier Durchgänge mit einem 103,5-m-Sprung die Beste des gesamten Feldes, wurde sonst Zweite (101,5) und Dritte (101,0).