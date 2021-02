Salzburger bei Starmania: „Bin einer der Jüngsten“

Proben, proben, proben – dazwischen Distance Learning mit der Schule in Salzburg. Schon seit Sonntag fiebert Markus Manzl in Wien dem „Starmania“-Start entgegen. Der 17-Jährige aus St. Johann im Pongau ist einer von 64 Sängern, die sich für die vier Live-Shows qualifiziert haben. 16 treten in der Auftaktshow am Freitag an (ORF 1, 20.15 Uhr), acht kommen weiter. Manzl ist der einzige Salzburger.