Ohne Geld vom Bund ist Zug für U-Bahn abgefahren

„Feinstaubhauptstadt“ oder „City of Dust“ - unrühmliche Namen haften an Graz, wie Neos-Klubobmann Niko Swatek die Abgeordneten in der Landstube erinnerte. Mitschuld sei, wie auch der Rechnungshof jüngst festgestellt hat, die Autolawine, die täglich durch die Murmetropole rollt; ergo brauche es eine „Wende hin zum öffentlichen Verkehr“, meinte Swatek in Richtung Verkehrsreferent Anton Lang (SPÖ).